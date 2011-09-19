〔中国证券〕沪深证交所继续推动指数化产品研发,近期重点为单市场ETF(更新版)

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* 继续推动指数化投资产品研发和创新

* 近期重点将是单市场ETF

* 研究探索跨市场及跨境ETF产品

路透上海9月19日电---尽管近阶段因中国股市低迷不振,国内指数化投资产品发展陷入低潮,但上海和深圳两大证交所仍对未来指数化投资的发展信心满满,将继续推动指数化投资产品的研发和创新,近期工作重点将是单市场ETF(上市交易基金)产品.

在周一召开的第五届指数与指数化投资论坛上,两大证交所相关负责人还表示,除单市场ETF外,交易所还将探索跨市场和跨境ETF产品的创新,例如黄金等大宗商品类相关ETF.

上海证交所总经理张育军在会上指出,尽管目前指数化产品销售形势不佳,而且同质化现象严重,大多产品规模偏小;但中国作为全球第二大资本市场,而且中国经济仍处于稳健成长中,相信未来中国的指数化产品未来仍有相当大的发展空间.

他建议,应进一步加大指数化投资产品的研发和投入;以市场需求为基础,进一步完善指数研发和编制力度;继续着眼于基础设施和风险控制体系的建设,并加大指数化产品的营销推广和宣传.

深圳证交所副总经理周明亦表示,今後深交所将加大指数及指数化产品的研发和创新力度,鼓励市场各方积极参与指数定制,丰富指数资源,增加指数储备,加快多层次市场指数体系建设.

他说,随着中小板和创业板的快速发展,上市公司家数迅速增加,行业类型更加多元,不同板块特点快速出现,给市场增添了更多的题材和选择,迫切需要能够充分反映市场不同侧面特点的多层次资本市场指数体系.

他表示,深交所还将继续深入挖掘分级基金、跨市场LOF(上市开放式基金)等产品的应用范围,鼓励多样化、个性化基金产品创新设计.同时将积极与香港证交所合作推动跨境ETF的构建,深化与海外信息商的业务合作和交流,增强中国证券市场的辐射力,提升国际影响力.

据中证指数有限公司总经理马志刚介绍,截至8月底,内地市场的指数型产品已达124只(不包括合格境内机构投者产品,即QDII),占到共同基金数量的15%;包括指数基金67只,ETF31只和联接基金26只;资产净值约3,350亿元,占到共同基金资产净值的14%.

中国国务院副总理李克强上月亦表示,支持内地交易所推出港股组合的ETF业务.这意味着市场期待多年的跨境ETF即将迎来破冰之机.

**一旦政策松动,ETF有更大机遇**

面对当前ETF市场的困局,上海证交所基金业务部总监助理汤弦表示,场内基金的基本制度体系还不完善,所以一旦政策上有所变动,场内基金将迎来更大的发展机遇.例如ETF是否可考虑试行当天回转交易(T+0),融资融券的条件放宽等.

他说,除单市场ETF外,跨境ETF方面亦可以有大量工作可推进.跨境ETF可以帮助国内投资者优化资产配置,投资一些国内欠缺的品种,例如海外股市ETF、大宗商品等.

近年来国内ETF交易量逐年下降,马志刚指出,根据WFE(世界交易所联合会)统计的ETF成交金额,2009年上交所和深交所分列全球第7位和第11位,而今年前八月,上交所和深交所已降至第11位和第15位.

目前沪深证交所的ETF日均交易量仅占其总成交量的1-2%,距离10%的国际平均水平有相当大的距离.

此前公布的上海证券交易所战略规划(2011-2020年)显示,未来三年内,该所将推出沪深跨市场ETF(交易所交易基金)和跨境ETF产品,要打造若干个资产超百亿元人民币的ETF旗舰产品.而上证所已将基金与股票、债券和衍生品同时列为该所未来的四大市场体系.

深圳证交所基金管理部总监陈文权亦在会上表示,未来该所ETF产品的开发思路包括加大单市场ETF开发力度,推出更多推出符合多层次资本市场体系的ETF产品;将研究探索港股、跨境、跨市场ETF产品;并探讨黄金、债券等ETF产品的可行性.(完)