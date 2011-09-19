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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 17:28 BJT

〔中国新债〕海宁资产经营公司周二起将发行15亿元企业债,期限七年

路透上海9月19日电---中国海宁市资产经营公司周一公告称,将于周二(20日)起发行

15亿元人民币固息企业债,期限七年.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

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*海宁市资产 15 7 7.80% AA 9/20-9/26 华林证券

经营公司 (最後三年分别按照30%、30%、40%的比例偿还本金) 东兴证券

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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