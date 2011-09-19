〔欧元区政经〕德国一报告称即便EFSF获加强但希腊仍需重组债务--报载

路透柏林9月19日电---据南德日报(Suddeutsche Zeitung)报导,一份为德国议会周一听证准备的报告认定,尽管纾困基金欧洲金融稳定机构(EFSF)被赋予了新的权力,希腊仍然需要进行债务重组.

该报称,这份由德国知名学术界人士完成报告将递交给德国下议院.下议院也在徵求专家意见.

在撰写报告的学术界人士当中,Clemens Fuest和Rudolf Hickel支持向EFSF注入新的资金并扩大其权力,但他们也表示由于希腊形势非常不稳定,该国也需要进行债务重组.

Hickel并称,希腊只有减计40%面值的债务,才能摆脱债务的重负.(完)