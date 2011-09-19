〔中港股市〕香港股市创26个月低点,受思捷环球与中煤能源重挫拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---香港股市周一收于26个月低位,因思捷环球(0330.HK)及中煤能源(1898.HK)大跌,令恒指跌破2010年5月创下的上一个低点,成交量亦接近七个月低位.
交投量可能仍将继续保持低位,市场料保持疲软,直至投资者看情本周美国和欧洲事态发展的情况.
投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两天的会议,以及欧洲决策者关于希腊的决议.FED政策会议将于周三结束.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。