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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 17:50 BJT

〔中港股市〕香港股市创26个月低点,受思捷环球与中煤能源重挫拖累

路透香港9月19日电---香港股市周一收于26个月低位,因思捷环球(0330.HK)及中煤能源(1898.HK)大跌,令恒指跌破2010年5月创下的上一个低点,成交量亦接近七个月低位.

交投量可能仍将继续保持低位,市场料保持疲软,直至投资者看情本周美国和欧洲事态发展的情况.

投资者将关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两天的会议,以及欧洲决策者关于希腊的决议.FED政策会议将于周三结束.

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