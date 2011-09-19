〔伦敦美债〕公债收益率接近前低,受美联储政策前景及欧债形势推动

路透伦敦9月19日电---美国公债收益率(殖利率)周一下跌,因市场预计美国联邦储备理事会(美联储)将推出更多货币宽松措施,若传出更多有关欧元区债务危机的不利消息,美债收益率或测试新低.

美国公债价格上涨,10年期公债收益率US10YT=RR下跌7.1个基点,至1.987%,距离上周所及1.879%的至少60年低位不远.30年期美国公债收益率US30YT=RR亦下跌7.1个基点,至3.25%.