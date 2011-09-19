〔中国经济〕中秋後鸡蛋和猪肉价格回落,但蔬菜仍以涨为主--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月19日电---中国推动物价上涨的因素部分仍在发酵;据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,中秋节後,尽管国内鸡蛋和猪肉价格有所下降,但蔬菜价格则仍以涨为主.
新华社周一报导援引监测结果称,与前一日相比,19日监测的21种蔬菜中,12种价格上涨,5种价格下降,4种价格持平.其中,芹菜、菠菜、豇豆、苦瓜价格涨幅较大,在1.0%-1.6%之间.
报导并指出,与9月12日相比,9月19日,全国鸡蛋日均价下降0.5%,约六成省区市鸡蛋价格回落.不过,目前全国鸡蛋价格仍明显高于去年同期,同比上涨14.3%.
另外,与前一日相比,19日当日,牛羊肉、水果、水产品、 食用油、成品粮价格微幅波动;白砂糖价格 下降;奶类价格基本稳定.
国家统计局此前公布数据显示,8月CPI同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,其中食品类价格同比上涨13.4%.但分析师人士称,由于新涨价因素未见回落,物价上涨压力并未得到根本缓解.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。