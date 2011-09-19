〔中国经济〕中秋後鸡蛋和猪肉价格回落,但蔬菜仍以涨为主--新华

路透北京9月19日电---中国推动物价上涨的因素部分仍在发酵;据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,中秋节後,尽管国内鸡蛋和猪肉价格有所下降,但蔬菜价格则仍以涨为主.

新华社周一报导援引监测结果称,与前一日相比,19日监测的21种蔬菜中,12种价格上涨,5种价格下降,4种价格持平.其中,芹菜、菠菜、豇豆、苦瓜价格涨幅较大,在1.0%-1.6%之间.

报导并指出,与9月12日相比,9月19日,全国鸡蛋日均价下降0.5%,约六成省区市鸡蛋价格回落.不过,目前全国鸡蛋价格仍明显高于去年同期,同比上涨14.3%.

另外,与前一日相比,19日当日,牛羊肉、水果、水产品、 食用油、成品粮价格微幅波动;白砂糖价格 下降;奶类价格基本稳定.

国家统计局此前公布数据显示,8月CPI同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,其中食品类价格同比上涨13.4%.但分析师人士称,由于新涨价因素未见回落,物价上涨压力并未得到根本缓解.(完)