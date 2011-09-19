《企业看点》--9月19日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前四则)

路透9月19日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国媒体报导,德国基因药物生产商Stada(STAGn.DE)有意收购葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)正在出售的欧洲非处方药业务.[ID:nL5E7KJ0SM]

* 法国报纸报导,七家银行与两家斯洛文尼亚投资基金计划出售总计64%的Pivovarna LaskoPILR.LJ股份,後者是斯洛文尼亚最大的啤酒生产商.[ID:nL5E7KJ0WT]

* 彭博援引两名知情人士的消息称,北京一家私募股权公司Origo Partners Plc(OPP.L)正寻求最高以7.5亿美元出售Gobi Coal and Energy,这是一家主要在蒙古从事焦煤生产的公司.[ID:nL3E7KJ0FT]

* 法国芯片生产企业意法半导体(STM)(STM.PA)首席执行官Carlo Bozotti在接受华尔街日报采访时称,对于在美国和亚洲扩张其微处理器和运动传感器业务,公司持开放态度. [ID:nCN1973541]

* 香港明报周一援引一位公司高管报导称,全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)(RUAL.PA)的母公司En+ Group,或将寻求于2012年下半年在香港上市.[ID:nL3E7KJ022]

* 德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车(7269.T).[ID:nCT0400168]

* 英国星期日泰晤士报称,世界第三大零售商Tesco(TSCO.L)可能在Lloyds Banking Group(LLOY.L)本周开始出售英国园艺企业Garden Centre Group时,竞购後者的全部或部分股权.[ID:nL5E7KI0BH]

* 华尔街日报网络版周日报导,包括美国团购巨头Groupon Inc联合创始人在内的一群投资者,已达成收购芝加哥iconic Wrigley Building的暂定协议.[ID:nS1E78H04N]

* 英国星期日泰晤士报称,英国反垄断监管机构已调查英国酒店餐饮集团Mitchells & Butlers(MAB.L)的竞购者Joe Lewis和其他重要股东之间接洽的细节.[ID:nL5E7KI0B0]

* 一份德国杂志报导称,海湾国家卡塔尔有意收购戴姆勒(DAIGn.DE)所持欧洲航空暨防务公司EADSEAD.PA的7.5%股份.[ID:nL5E7KI0C9]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)