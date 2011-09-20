〔中国经济〕贸易摩擦对出口影响大,将保持出口政策稳定--商务部发言人

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透北京9月20日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳称,贸易摩擦会对中国出口有很大影响,中国将保持出口政策的稳定.
他在周二举行的例行发布会上并称,中国的广东和浙江等沿海地区的出口企业不会出现大规模倒闭的现象.
"若欧盟经济增长继续放缓,会影响双边贸易增长,从而加剧贸易摩擦."沈丹阳说道.
他并称,中国对欧盟没有承认中国的经济地位表示失望,但对欧盟的支持是不设定任何条件的.(完)
--发稿 尹嫄婷; 撰写 李文科;审校 黄凯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类