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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 10:45 BJT

〔中国经济〕贸易摩擦对出口影响大,将保持出口政策稳定--商务部发言人

路透北京9月20日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳称,贸易摩擦会对中国出口有很大影响,中国将保持出口政策的稳定.

他在周二举行的例行发布会上并称,中国的广东和浙江等沿海地区的出口企业不会出现大规模倒闭的现象.

"若欧盟经济增长继续放缓,会影响双边贸易增长,从而加剧贸易摩擦."沈丹阳说道.

他并称,中国对欧盟没有承认中国的经济地位表示失望,但对欧盟的支持是不设定任何条件的.(完)

--发稿 尹嫄婷; 撰写 李文科;审校 黄凯

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