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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 19:15 BJT

〔东南亚股市〕欧债危机拖累主要股市下跌,马来西亚股市触一年低位

路透9月19日电---东南亚主要股市周一收低,周末为解决欧元区主权债务危机而召开的会议未取得进展.金融类股跌幅居前,马来西亚股市触及逾一年低位.

本周末欧元区传出的消息令人失望,令投资者削减风险投资,转向金市和美国公债,尽管有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本周会议上宣布进一步放宽政策以刺激经济增长的臆测不断升温.

所有市场交投淡静,当日成交量皆低于30日均值.路透数据显示,外资日内卖超印尼和马来西亚股市.

马来西亚股市.KLSE跌1.2%至2010年8月27日以来收盘低位.泰国股市.SETI下挫1.6%至6月28日来收盘低位,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下滑1.1%.

印尼股市.JKSE收低2.1%,接近六周低位.外资流出1,070万美元资金,金融类股领跌.

印尼最大银行Bank Mandiri (BMRI.JK)重挫4.5%,至六个月低点.

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