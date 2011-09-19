〔东南亚股市〕欧债危机拖累主要股市下跌,马来西亚股市触一年低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---东南亚主要股市周一收低,周末为解决欧元区主权债务危机而召开的会议未取得进展.金融类股跌幅居前,马来西亚股市触及逾一年低位.
本周末欧元区传出的消息令人失望,令投资者削减风险投资,转向金市和美国公债,尽管有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本周会议上宣布进一步放宽政策以刺激经济增长的臆测不断升温.
所有市场交投淡静,当日成交量皆低于30日均值.路透数据显示,外资日内卖超印尼和马来西亚股市.
马来西亚股市.KLSE跌1.2%至2010年8月27日以来收盘低位.泰国股市.SETI下挫1.6%至6月28日来收盘低位,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下滑1.1%.
印尼股市.JKSE收低2.1%,接近六周低位.外资流出1,070万美元资金,金融类股领跌.
印尼最大银行Bank Mandiri (BMRI.JK)重挫4.5%,至六个月低点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。