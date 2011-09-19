〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三周高位

路透新加坡9月19日电---亚洲石脑油价格周一处于两个交易日低位,因布兰特原油价格下挫,但裂解价差徘徊在三周高位附近,因供应吃紧引发持续旺盛的需求.

贸易商周一透露,Gunvor已从俄罗斯Tuapse临时预订约7.5万吨石脑油,在10月底至11月初抵达亚洲,以利用重石脑油需求旺盛的机会.

另一个卖家可能正准备运输约8万吨Skikda splitter等级石脑油,10月运抵亚洲.

欧洲炼厂正减少运营或实施维护检修,以应对原油价格坚挺导致毛利缩窄的窘境.

这将继续限制欧洲石脑油进入亚洲,亚洲在2010年曾每月平均接获33万吨西方石脑油.

供应减少的预期将抵销台湾需求疲软的影响.

台塑石化并未像外界预期一样重启年加工70万吨的1号裂解装置,可能源于持续的维修工作.

"该市场目前由重质石脑油主导,而非日本公开规格等级石脑油.台塑延长停产检修期可能对市场情绪影响有限,"一位贸易商指出.

日本公开规格11月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌11.00美元,至每吨973.00美元.

11月上半月和12月上半月互换逆价差连续第三个交易日持守在每吨6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK微升0.47美元,至每吨升水135.40美元,为8月26日触及每吨138.20美元以来高位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下降0.28美元至每桶17.97美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK微升0.03美元至每桶12.02美元,为9月7日触及每桶12.82美元以来的高位.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 972.50/973.50 984.00 -11.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 105.68/105.78 106.95 -1.22

10月石脑油互换NAF-1M-S 963.38/965.38 958.75 +5.63

11月石脑油互换NAF-2M-S 958.50/960.50 953.25 +6.25

97号现货汽油GL97-SIN 127.32/127.42 129.30 -1.93

95号现货汽油GL95-SIN 125.47/125.57 126.82 -1.30

92号现货汽油GL92-SIN 123.65/123.75 125.20 -1.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.92/18.02 18.25 -0.28(完)