〔欧洲金融〕已有金砖国家透过EFSF购买欧元区公债--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴西圣保罗9月19日电---巴西主要金融日报Valor Economico周一报导,金砖五国已透过欧洲金融稳定机构(EFSF)购买公债,并有可能追加购买,此举或给苦苦挣扎的欧元区经济体带来帮助.
"我们很高兴地看到,已经有些金砖国家投资了我们的公债,"EFSF财务长Christophe Frankel表示.报纸援引了他的此番讲话.
"这表示我们的投资者群呈现非常有趣的多样化,"他说.
Valor Economico报导称,EFSF已与金砖国家央行召开了数次电话会议.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。