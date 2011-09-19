〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,但显示出走弱信号

路透新加坡9月19日电---亚洲燃料油市场在连续两个交易日走强後周一持稳,但显示出走弱信号,因即月裂解价差微幅下降,尽管指标原油价格下跌.

规格180-cst和380-cst的现货升水亦下降,它们在实货市场和纸货市场均交投清淡.过去两个交易日它们因新加坡交易商兴隆的大量买盘而大幅上扬.

"过去三个交易日左右市场强劲上涨,这可能是无法避免的修正走势.信号已经出现,裂解价差下降,跨月价差和现货市场均交投淡静,"新加坡一位西方交易商称.

布兰特11月原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时下跌1.53美元,报每桶111.67美元.

10月裂解价差扩阔0.11美元,每桶较迪拜原油贴水5.84美元.11月裂解价差扩阔0.20美元,报每桶贴水5.94美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 665.30 665.60 665.45 676.05 -10.60 -1.57

现货380CST燃料油 FO380-SIN 655.50 655.80 655.65 667.00 -11.35 -1.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 662.00 663.00 662.50 673.00 -10.50 -1.56

380CST船用燃料油升水 6.50 7.20 6.85 6.00 0.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.55 0.20 3.60

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.00 5.50 5.25 5.45 -0.20 -3.67 (完)