〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因全球经济不确定性升高

路透吉隆坡9月19日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌,因欧洲旨在解决债务危机的努力止步不前,加重了投资者对于商品需求或放缓的担忧.

今年迄今棕榈油已下跌近20%,因库存高企和需求放缓,不过一些交易员认为,印度的节日需求或将带来一些订单.

一家外国商品经纪商的交易员说:"人气相当疲弱.9月出口肯定要放缓,但印度的排灯节即将到来,应该会带来一定的支撑."排灯节将于10月26日到来.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3结算价下跌0.94%,报每吨3,041林吉特(马币).

市场交投清淡,整体成交量为14,092口.

技术面看空,路透技术分析师王涛表示,随着技术图形完成上升三角形内的整理走势,棕榈油价格将降至每吨3,000马币.(完)