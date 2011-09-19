〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因全球经济不确定性升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月19日电---马来西亚棕榈油期货周一下跌,因欧洲旨在解决债务危机的努力止步不前,加重了投资者对于商品需求或放缓的担忧.
今年迄今棕榈油已下跌近20%,因库存高企和需求放缓,不过一些交易员认为,印度的节日需求或将带来一些订单.
一家外国商品经纪商的交易员说:"人气相当疲弱.9月出口肯定要放缓,但印度的排灯节即将到来,应该会带来一定的支撑."排灯节将于10月26日到来.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3结算价下跌0.94%,报每吨3,041林吉特(马币).
市场交投清淡,整体成交量为14,092口.
技术面看空,路透技术分析师王涛表示,随着技术图形完成上升三角形内的整理走势,棕榈油价格将降至每吨3,000马币.(完)
--编译 王洋;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。