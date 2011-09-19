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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 21:49 BJT

〔美国股市〕主要股指均开低逾1%,因希腊债务违约忧虑重现

路透纽约9月19日电---美国股市主要股指周一开盘即跌逾1%,因围绕希腊债务违约的忧虑重燃,令投资者锁定上周部分获利,转向黄金等较安全资产.

道琼工业指数.DJI盘初跌171.35点,或1.49%,报11,337.74点;标准普尔500指数.SPX跌19.06点,或1.57%,报1,196.95点.Nasdaq指数.IXIC跌38.90点,或1.48%,报2,583.41点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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