〔美国数据〕9月NAHB房屋市场指数为14,市场预期为15

路透华盛顿9月19日电---全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,9月美国房屋建筑(营建)商信心回落,房屋市场指数仍陷于较低区间,因楼市持续挣扎.

该协会在一份声明中表示,9月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数回落1个点,至14,市场原本预期为15.

该数据若高于50,则说明认为市场形势良好的营建商多于认为市场形势不佳的营建商.该指数连续六个月陷于13-16的区间内,自2006年4月以来一直处于50之下.

NAHB主席Bob Nielsen称,"今年迄今楼市状况基本持稳,建筑商在获取建筑信贷,新屋价值获得准确评估以及一段时间以来与提前止赎地产竞争方面方面继续面临同样的挑战."

未来六个月销售预期指标从19回落至17.(完)