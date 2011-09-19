〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,但市场料受需求支撑

路透新加坡9月19日电---亚洲柴油裂解价差周一跌至两日低位,但交易商称这可能只是暂时现象,因市场料将受需求支撑.

尽管台塑在7月底火灾发生後关闭的炼厂已重启逾70%的产能,但交易商表示市场仍会吸收其供应.该炼厂日产量为54万桶.