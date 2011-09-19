〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,但市场料受需求支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月19日电---亚洲柴油裂解价差周一跌至两日低位,但交易商称这可能只是暂时现象,因市场料将受需求支撑.
尽管台塑在7月底火灾发生後关闭的炼厂已重启逾70%的产能,但交易商表示市场仍会吸收其供应.该炼厂日产量为54万桶.
"尽管随着斋月季结束,印尼需求正逐步下降,但套利窗口敞开,令亚洲柴油可运往欧洲,"一名交易商表示.
"巴西需求也能给亚洲市场带来支撑."
孟加拉国等新兴经济体对柴油的需求料将增加.
10月柴油裂解价差下跌0.16美元,至每桶较迪拜原油升水17.36美元.
航煤裂解价差下跌0.29美元,至每桶18.53美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.00 125.40 125.20 127.20 -2.00 -1.57
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 124.85 125.25 125.05 126.80 -1.75 -1.38
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 125.60 126.00 125.80 127.55 -1.75 -1.37
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.65 127.05 126.85 128.60 -1.75 -1.36
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 124.60 126.25 -1.65 -1.31
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.18 125.75 -1.57 -1.25(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。