〔欧洲股市〕大跌2.3%,因市场担忧各国无法达成解决地区债务危机的方案

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫2.3%

* 银行股下滑,因欧元区债务危机打压

* 对希腊可能违约的担忧加重

路透路透9月19日电---欧洲股市周一大跌,扭转上周涨势,因投资者担心各国领导人目前恐无法达成具体计划以缓解欧元区债务危机,并忧虑希腊或将无法获得下一笔救助资金.

国际货币基金组织(IMF)周一表示,希腊必须按照欧盟/IMF救助计划所商定的方式执行改革,并改善税收状况,以具备获得下一笔援助贷款的资格.[ID:nCN1973953]

各国财长周末并未得出解决地区债务危机的答案,同时德国总理梅克尔所属政党在柏林地区选举中失利,提升了市场对于欧债危机的忧虑.[ID:nnCN1973605].

"投资者希望政策制定者能够带领他们走出困境,但此刻并未有相关办法出台."Standard Life Investments策略师Richard Batty称.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3重挫2.3%,报916.07点,近乎抹平上周的涨幅.

STOXX欧洲600家银行指数.SX7P下跌3.4%,为表现最差的指数之一,因市场担忧地区债务危机加剧,并愈发担心如果希腊违约,银行业料受到资金挤兑而受到严重打击.

法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)(SOGN.PA)和巴黎银行(BNPP.PA)各自重挫6.7%和5.5%,表现在CAC指数中.FCHI垫底.这两家银行对希腊主权债务均有风险敞口.

近期路透调查显示,希腊可能在一年内出现违约.

英国富时100指数.FTSE大跌2.03%,报5,259.56点;德国股市DAX指数.GDAXI重挫2.83%,报5,415.91点,法国CAC-40指数.FCHI大跌3.0%,报2,940.00点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI