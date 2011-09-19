〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至八个月低位,未来面临进一步走低的风险

* 英镑兑美元跌至八个月低位,兑日圆挫至两年半低位

* 英镑跟随欧元走低,支撑位见1.5650美元

* 英国央行会议记录可能令英镑承受更多卖压

路透伦敦9月19日电---英镑兑美元周一触及八个月低点,跟随欧元走低,因市场担忧欧洲决策者在解决欧元区债务危机方面缺乏进展,引发对相对安全的美元的需求.

英镑兑美元GBP=D4低见1.5632美元的日低,为1月12日以来的最低水平,且看似英镑未来可能进一步走低,因股市回落促使投资者出脱对风险较高资产的敞口.近期支撑位在1.5600美元附近,接近去年9月触及的低位.

英镑兑日圆<GBPJPY=R也触及两年半低位,跌至119.50日圆,受累于对被视为安全货币的普遍需求.

在跌穿7月低位1.5781美元后,英镑兑美元面临新的卖压,该水平已成为关键技术支撑位.交易商称,在1.5680和1.5640美元附近的止损指令被触发引发抛售.

市场臆测将于周三公布的英国央行会议记录将暗示决策者正考虑进一步实施量化宽松政策,这也令英镑承压.进一步放宽流动性举措将令市场的英镑供应增加,需求减少.

而美元则受助于市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将借助于"卖短债买长债"的操作来提振疲弱的经济.

分析师称,在周三英国央行会议记录细节公布和美联储政策会议前,英镑可能继续承压,且如果英国央行的政策立场变得比美联储更加温和,英镑可能进一步走低.

因市场臆测希腊可能无法执行发放下一批救助贷款要求的撙节举措,分析师料欧元有进一步走软的空间.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.4%,报0.8699英镑,市场人士称在0.87英镑之下的出口商买盘扶助限制跌幅.

任何与希腊债务危机担忧相关的欧元卖盘预计将重压英镑/美元,因投资者抛售风险较高货币,买入相对安全的美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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