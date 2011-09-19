〔欧元债市〕德债上扬,受助于欧洲缺乏解决危机的新举措

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 德债上扬,受助于欧洲缺乏应对欧元区债务危机的新举措
* 意大利和西班牙10年期公债收益率在5%之上进一步攀升
* 市场关注美联储会议,寻找协同行动提振经济的迹象
路透伦敦9月19日电---德国公债周一上扬,受累于希腊获能否获得下批救助贷款仍不得而知且市场对决策者未能在周末的会议上出台解决该地区债务危机的新措施感到失望,促使投资者买入避险资产.
欧盟财长周末有关如何对抗欧元区债务危机的会议,未能取得新的突破.[ID:nCN1972195]而希腊誓言即将推出进一步撙节措施,但也未见具体措施.
10年期德债收益率势将再度测试1.68%附近的纪录低位,因欧盟和国际货币基金组织(IMF)警告希腊在数周内削减公共部门规模并增加税收以避免违约.
德债期货FGBLc1跳升78个跳动点,结算价报137.43,欧洲股市.FTEU3劲挫逾2%,逆转上周的涨势.
现货公债10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌7个基点,报1.77%,但表现不及美国公债.美国公债从对美联储周三会有更多宽松货币政策的预期中获得更多提振.
基本无流动性的10年期希腊公债GR10YT=TWEB收益率上扬154个基点,报23.5%,短期希腊公债收益率也大幅攀升.
希腊必须在周二支付现有债券约7.5亿欧元的票息,并将在本周稍晚进行标售对即将到期的国库券进行再融资.
分析师称,尽管希腊的融资情况仍然紧张,但票息支付和国库券标售不会有大问题.
意大利和西班牙公债表现稍逊,10年期公债利差重回近期区间的高端,尽管欧洲央行在二级市场购买这两国的公债.
另外,两国的信贷违约保险成本也大幅攀升.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB重新升至5.608%,之前受欧洲央行购债行动支持跌至5%之下.(完)
--编译 母红;审校 李军
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