〔美国债市〕公司债一级市场发行量仍低迷,二级市场大幅下跌

IFR纽约9月19日电---尽管资金连续两周流入高收益共同基金,9月中的公司债一级市场仍进展缓慢,本周仅有两宗新债计划发行,而且随着风险偏好下降,新债发行量大幅回升的可能性不大.

北美最大的铂金和钯金生产商Stillwater Mining Co(SWC.N)周一开始路演推介3亿美元的五年期不可赎优先公司债,德意志银行为独家簿记行.

本周Avis Budget GroupCAR.N计划发行2.25亿美元2020年3月到期的优先公司债.摩根士丹利、花旗、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、苏格兰皇家银行和Scotia为联合簿记行.

二级市场周一大幅下跌,因希腊违约担忧重燃引发投资者避险.高收益CDX HY16下跌逾0.5个大点至93.125.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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