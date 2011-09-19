〔金属期市〕期铜大跌至九个半月低点,受欧债危机忧虑打击

* 期铜跌至2011年新低,因受宏观经济面忧虑打压

* 希腊债务问题仍无关键措施

* Freeport旗下印尼铜矿工人开始返回工作

* 市场关注:周二开始的美联储政策会议,将为期两日

路透纽约/伦敦9月19日电---期铜周一跌至去年11月底以来最低价位,因投资者担心中国进一步收紧政策以及欧洲领导人无力解决债务危机,故削减其在风险资产上的敞口.

期铜大幅下挫了3.8%,为3月初迄今最高单日跌幅.期铜表现主要受西方国家经济放缓的忧虑影响,不过基本面仍起到支撑作用缓和了跌势.

"市场开始消化今年下半年将颇令人失望的经济前景.对欧洲方面的悲观情绪明显加重,这在对经济成长敏感的资产流动中可见一斑."巴克莱资本分析师Gayle Berry称.

"成长预期继续转为负面,基本金属由此受到拖累.不过基本面仍强劲,特别是中国需求仍在增加,不过此刻这些市场尚未根据基本面进行交易."

不过,位于印尼的全球第三大铜矿罢工活动有望结束,以及交易所监控仓库中铜库存大幅增加,减弱了供给面的支撑力度.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度触及每吨8,323美元的盘中低位,为去年11月末迄今最低,之後收低332美元,报8,364美元.

自8月初迄今,期铜已下跌约16%,造成整体市场未平仓合约大幅下降.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1大跌14.90美分,结算价报每磅3.7825美元,临近盘中交投区间3.7655-3.9150美元的下端.

全球股市普跌,显示出风险规避情绪升温,欧元下滑逾1%且油价大跌,因市场再度担心希腊可能出现债务违约并给欧元区造成经济影响.

投资者将关注周二和周三将召开的美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议.美联储料有可能采取措施来压低较长期利率,帮助美国经济复苏.

"本周的主要事件将会是美联储会议,这将为周末前的市场提供指引."丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen称.

"我们预计美联储将会公布一些新的举措,不过很大程度上来说,市场可能已经消化了(这些信息),所以,我并不认为基本金属市场将会有比较大的变动."

若浏览各类金属2011年表现,请点选(r.reuters.com/kec83s)

若浏览各类资产2011年回报率,请点选(r.reuters.com/suz52s)

**印尼铜矿**

Freeport McMoRan(FCX.N)旗下位于印尼的铜矿Grasberg罢工行将结束,也造成期铜疲弱.

Freeport周一表示,逾一千工人已返回铜矿工作,工会表示部分生产已恢复,但一位工会官员称,工人们尚未与公司达成工资协议.

隔夜库存数据显示,LME批准的仓库中铜库存增加3,100吨至469,125,为7月末迄今最高水平,这给市场带领进一步下档压力.MCU-STOCKS

全球最大的两个发展中国家有可能保持货币收紧政策,也令铜需求全景进一步承压.

根据一中国政府网站发布的消息,中国总理温家宝称仍担心国内高物价,显示该国仍将采取收紧措施.

"人们担心今年馀下时间,实际需求是否会就位.有传言称,过去四周来,铜半成品库存出现大幅增加."一位驻伦敦的市场人士表示.

此外,印度在上周五决定升息,为过去18个月来第12次,并暗示未来将有下一步行动,之前有关该国政策收紧进入尾声的预期不攻自破.

以下为1743GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 377.65 -15.50 -3.94 444.70 -15.08

LME期铝 2340.00 -40.00 -1.68 2470.00 -5.26

LME期铜 8364.00 -332.00 -3.82 9600.00 -12.88

LME期铅 2301.00 -60.00 -2.54 2550.00 -9.76

LME期镍 20950.00 -560.00 -2.60 24750.00 -15.35

LME期锡 22705.00 -395.00 -1.71 26900.00 -15.59

LME期锌 2100.00 -59.00 -2.73 2454.00 -14.43

上海期铝 16960.00 -270.00 -1.57 16840.00 0.71

上海期铜 63370.00 -2480.00 -3.77 71850.00 -11.80

上海期锌 16285.00 -665.00 -3.92 19475.00 -16.38

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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