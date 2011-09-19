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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 05:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因传言中国将进口美国玉米

路透芝加哥9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨,尽管外围市场走势低迷,受助于市场传言对美国供应的需求与日俱增.

市场从稍早的跌势众反弹,因传言中国为购买多至500万吨美国玉米进行询价.部分交易商称,中国可能寻求购买阿根廷玉米.

中国将很快出售国储玉米以打压价格攀升,出售规模不详.

交易商称,美元走强,油价大跌和股市疲弱限制玉米涨幅.

CBOT成交清淡,较250日均值低逾21%,较30日均值低约5%.

油世界称,美国玉米价格过高,有丧失市场份额的风险.

12月玉米期货CZ1涨1/4美分,收报6.92-1/4美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为278,484口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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