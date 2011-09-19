〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因传言中国将进口美国玉米

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨,尽管外围市场走势低迷,受助于市场传言对美国供应的需求与日俱增.
市场从稍早的跌势众反弹,因传言中国为购买多至500万吨美国玉米进行询价.部分交易商称,中国可能寻求购买阿根廷玉米.
中国将很快出售国储玉米以打压价格攀升,出售规模不详.
交易商称,美元走强,油价大跌和股市疲弱限制玉米涨幅.
CBOT成交清淡,较250日均值低逾21%,较30日均值低约5%.
油世界称,美国玉米价格过高,有丧失市场份额的风险.
12月玉米期货CZ1涨1/4美分,收报6.92-1/4美元.
今日CBOT玉米期货的预估成交量为278,484口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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