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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受美元强劲打压

路透芝加哥9月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,并触及近六个月最低,过去10个交易日中有九日回落,因美元走强令小麦对寻求对冲通胀风险的投资者而言吸引力减弱.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)高蛋白小麦合约亦下跌,尽管市场担忧土壤环境干燥可能影响2012年冬小麦收成.

美元走强令美国小麦对于海外卖家相对更昂贵,并可能进一步削弱原本就不大的对美国玉米的需求.

美国大平原部分主要种植区出现零星降雨,改善了土壤湿度环境,但是未来几天高温可能再次令土壤干燥.

交易商称,阿尔及利亚买入45万吨制粉小麦,产地可能是法国,价格区间为每吨305-307美元.

12月小麦期货WZ1收低15-1/4美分,报6.73元.

今日CBOT小麦预估成交62,604口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 母红

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