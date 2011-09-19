〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受美元强劲打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌,并触及近六个月最低,过去10个交易日中有九日回落,因美元走强令小麦对寻求对冲通胀风险的投资者而言吸引力减弱.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)高蛋白小麦合约亦下跌,尽管市场担忧土壤环境干燥可能影响2012年冬小麦收成.
美元走强令美国小麦对于海外卖家相对更昂贵,并可能进一步削弱原本就不大的对美国玉米的需求.
美国大平原部分主要种植区出现零星降雨,改善了土壤湿度环境,但是未来几天高温可能再次令土壤干燥.
交易商称,阿尔及利亚买入45万吨制粉小麦,产地可能是法国,价格区间为每吨305-307美元.
12月小麦期货WZ1收低15-1/4美分,报6.73元.
今日CBOT小麦预估成交62,604口.(完)
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--编译 李富强;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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