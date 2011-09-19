〔纽约期市〕原糖和咖啡期货在大跌後反弹收高,可可期货跌至近一年低位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦9月19日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一反弹并收高,因市场在上一交易日大跌後重新调整.可可期货跌至新低,因投资者避险抛盘及供给充裕.
咖啡期货收高.
全球股市和商品市场下跌,欧元兑美元EUR=EBS亦下挫,因投资者担心希腊可能违约及其对欧元区的影响.
ICE原糖期货逆转由盘整所引领的走势,在上周五录得六个月迄今最高单日跌幅後,受投资者空头回补带动上涨,同时巴西糖作物规模不确定性及实货需求良好也支撑价格.
上周五市场收低6.7%後,吸引终端用户入市购买.
"(今日)市场的支撑要素是终端用户."ABN AMRO Markets期糖经纪部门主管James Kirkup称.
埃及国有企业Sugar and Integrated Industries周一称,购买3万吨10月交付的原糖.
10月原糖期货SBV1>上扬0.31美分,或1.1%,收报每磅27.83美分.3月合约SBH2涨0.40美分,收报每磅26.71美分.
Liffe-12月白糖期货LSUZ1上涨1.90美元,或0.3%,收报每吨689.10美元.
ICE Futures美国数据显示,现货月10月合约将在下周末到期.截至上周五时,未平仓合约数量为80,468口.交易商认为如果当前结清头寸的速度得以保持,则下周可供交割的数量将较少.
ICE-12月可可期货CCZ1大跌76美元,或2.7%,收报每吨2,716美元,为现货月合约2010年10月5日迄今最低水平.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌39英镑,或2.1%,报每吨1,800英镑,盘中触及低点1,791美元.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2上涨1.65美分,收报每磅2.6205美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨22美元,收报每吨2,131美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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