〔纽约期市〕原糖和咖啡期货在大跌後反弹收高,可可期货跌至近一年低位

路透纽约/伦敦9月19日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一反弹并收高,因市场在上一交易日大跌後重新调整.可可期货跌至新低,因投资者避险抛盘及供给充裕.

咖啡期货收高.

全球股市和商品市场下跌,欧元兑美元EUR=EBS亦下挫,因投资者担心希腊可能违约及其对欧元区的影响.

ICE原糖期货逆转由盘整所引领的走势,在上周五录得六个月迄今最高单日跌幅後,受投资者空头回补带动上涨,同时巴西糖作物规模不确定性及实货需求良好也支撑价格.

上周五市场收低6.7%後,吸引终端用户入市购买.

"(今日)市场的支撑要素是终端用户."ABN AMRO Markets期糖经纪部门主管James Kirkup称.

埃及国有企业Sugar and Integrated Industries周一称,购买3万吨10月交付的原糖.

10月原糖期货SBV1>上扬0.31美分,或1.1%,收报每磅27.83美分.3月合约SBH2涨0.40美分,收报每磅26.71美分.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1上涨1.90美元,或0.3%,收报每吨689.10美元.

ICE Futures美国数据显示,现货月10月合约将在下周末到期.截至上周五时,未平仓合约数量为80,468口.交易商认为如果当前结清头寸的速度得以保持,则下周可供交割的数量将较少.

ICE-12月可可期货CCZ1大跌76美元,或2.7%,收报每吨2,716美元,为现货月合约2010年10月5日迄今最低水平.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收跌39英镑,或2.1%,报每吨1,800英镑,盘中触及低点1,791美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2上涨1.65美分,收报每磅2.6205美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨22美元,收报每吨2,131美元.(完)