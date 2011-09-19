〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第六日收跌,因美元走强

路透芝加哥9月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第六日收跌,盘中跌至五周低位,交易商,受累于基金结清多头头寸,因美元受希腊担忧推动而走强.

美元指数 .DXY上扬0.6%,受助于对希腊出现债务违约的担忧促使投资者抛售原油,谷物和其他商品,削减风险头寸.

CBOT市场收盘时,美国原油期货CLc1回落近2美元,或2.3%.

指标11月大豆合约SX1跌至8月12日以来最低,根据初步收盘数据,收在200日移动均线切入位13.39-3/4美元之下.

大豆成交量约较过去30日均值高出约4%.

预计本周初美国中西部将出现降雨,但该地区天气将会转干,尤其是西部种植带,有助于农户收割.

对上周霜冻对美国中西部北部地区大豆所造成的损害可能超过最初预期的担忧给大豆市场提供支撑.

周五CFTC公布的数据显示,截至9月13日当周,大型投机客(不包括指数基金)削减CBOT大豆净多头头寸至124,195口,低于之前一周的19,150口.

豆粕和豆油期货收跌,跟随大豆和原油市场的疲弱走势.

CBOT-11月大豆SX1收挫19-1/2美分,报每蒲式耳13.36美元.9月豆油合约BOc1跌1.02美分,收报每磅55.53美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌4.3美元,报每短吨344.4美元.

预估CBOT大豆成交量为173,737口,豆油成交90,662口,豆粕成交75,041口.

以下为CBOT农产品期货在1852GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 692.25 0.25 0.0% 10.1%

CBOT大豆Sc1 1336.00 -19.50 -1.4% -4.1%

CBOT豆粕SMc1 344.40 -4.30 -1.2% -7.0%

CBOT豆油BOc1 55.53 -1.02 -1.8% -3.8%

CBOT小麦Wc1 673.00 -15.25 -2.2% -15.3%

CBOT稻米RRc1 1739.00 -50.00 -2.8% 24.3%

EU小麦BL2X1 195.50 -1.50 -0.8% -22.6%

NYMEX原油期货CLc1 85.75 -2.21 -2.5% -6.2%

道琼工业指数.DJI 11,352 -157 -1.4% -1.9%

现货金XAU= 1777.40 -33.33 -1.8% 25.2%

欧元/美元EUR= 1.3688 0.0017 0.1% 2.6%

美元指数.DXY 77.0530 0.4600 0.6% -2.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1764 -50 -2.8% -0.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.