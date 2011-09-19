〔纽约期市〕ICE期棉收跌,因外围市场不振和经济持续低迷

路透纽约9月19日电---棉花期货周一收跌,触发跌停限制,交易商称,投资者因外围市场疲弱而结清头寸,且经济持续低迷打压期棉价格.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跌5.00美分,触发跌停限制,收报每磅1.0552美元,日高为1.1095美元.

汤森路透初步数据显示,今日总成交量为约21,000口,较30日均值接近翻番.

交易商称,12月合约在一周左右的时间里一直陷于1.09-1.15美元的区间内,但最终跌穿该区间,因投资者抛售股票,且低迷的市场人气蔓延至棉花市场.

德州MCM Inc.的分析师Jobe Moss称,收在1.09美元之下意味着市场目前可能再次下探约1.03-1.01美元的区间,此为约两个月前交易区间的低端.

交易商称,市场目前关注农业部今日稍晚公布的作物生长报告以评估作物生长状况.

洲际交易所(ICE)数据显示,上周五棉花期货成交量为7,519口,周四为16,415口.截至9月16日,棉花市场未平仓合约为155,895口.(完)