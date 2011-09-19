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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 04:07 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.94%,Nasdaq指数收挫0.36%

路透纽约9月19日电---美国股市周一收跌,但尾盘反弹,之前对希腊可能出现债务违约的担忧因该国可能与欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行就下批救助贷款达成交易的消息而消退.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌108.08点,或0.94%,报11,401.01;标准普尔500指数.SPX收挫11.92点,或0.98%,报1,204.09点.Nasdaq指数.IXIC回落9.48点,或0.36%,报2,612.83点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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