〔美国债市〕MBS利差走阔,市场成交量远低于正常水平

IFR芝加哥9月19日电---欧盟方面再度未能达成有关希腊问题的明确解决办法.全球股市下跌,美国公债则因"风险规避"情绪而上扬.其中10年期公债大涨38+/32至101-21,收益率从2.0%跌至1.94%.两年期和10年期公债收益率差收窄近11个基点至178.6个基点.五年期和10年期互换价差走阔3/4个基点,较短期波动性小幅增加.

除价格走高因素外,欧洲方面的不确定性、美国联邦公开市场委员会(FOMC)即将召开的会议以及有关政府再融资的忧虑,MBS投资者有众多理由不入场交易.成交量方面,Tradeweb数据显示为30日均值的69%,远低于正常水平,买家数量超过卖家.收益率下跌令部分投资者透过买入较低票息MBS延长存续期,而较高票息MBS出现部分获利了结卖盘.

票息为3.5%和4%的30年期MBS债券价格收高逾1/2至近3/4个点,而票息亦为3.5%和4%的15年期MBS债券上涨5-6个跳动点.票息为3.5%和5%的MBS较互换利差走阔逾2个跳动点;票息5.5%和6%的MBS则各自走阔1个跳动点和1/8个点.票息为4.5%和5%的中期MBS较10年期公债利差走阔1/8至1/4个点,表现优于短期和长期券.

(*!问了一下作者有关下段中Specifieds的意思,她的解释如下:It's referring to specified pools.You might clarify it by saying Specified pools. When we are quoting spreads those are TBA or pools that are being formed and will then be assigned a pool number)

15年期MBS表现不及30年期券.吉利美/房利美连续下挫两天.由特定资产支持(Specified Pools)的MBS近期表现落後,因美国公债供给带来压力.据报导,地产信托基金(REIT)和银行卖出规模增加,部分原因是由于季度末来临.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

