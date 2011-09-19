〔美国债市〕公债价格攀升,受助于欧元区担忧和美联储放宽政策的预期

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 欧元区形势的发展刺激对美国公债的避险买盘
* 有官员称希腊接近与欧盟,IMF和欧洲央行达成协议,公债削减涨幅
* 长期公债表现出众,因市场认为美联储将延长资产组合存续期
路透纽约9月19日电---美国公债价格周一上扬,因对欧元区债务危机的担忧引发避险买盘,且投资者预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将干预债市压低长期利率.
美股走低令对公债的买盘增加,道指.DJI和标普500指数.SPX收跌近1%,受累于对希腊可能违约的担忧重燃.
欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(也称作"三驾马车")威胁如果希腊未能执行改革举措,将不向其发放下一批援助贷款;如得不到这笔援助贷款,希腊料将在10月份耗尽现金.
但希腊财政部的一位官员下午称,该国接近与"三驾马车"就继续发放下一批贷款达成一致,导致公债削减涨幅,股市削减跌幅.
这位官员是在希财长与"三驾马车"检查员的电话会议结束後发表上述讲话的.
希腊财政部称电话会议将在周二稍晚继续举行.
指标10年期公债US10YR=RR价格上扬26/32,收益率报1.96%,低于上周五尾盘的2.05%.指标收益率盘中跌至1.93%,距离上周触及的至少60年最低1.879%的不远.
"这是资金流入美国规避欧元区风险的直接结果,"马萨诸塞州Cabot Money Managemen的固定收益资产组合经理William Larkin称.
"随着对希腊获得下批欧盟和IMF援助贷款的担忧升级,以及周末欧元区财长会议未取得进展令人失望,市场的风险意愿消退,"RBS的利率策略师John Briggs表示.
周一的市场走势"提醒我们在目前的环境下做空美国公债的代价,巩固了唯一的建仓选择是持平或做多的观点,"他说.
较长期公债表现强于较短期公债,延续近期的走势,因市场预期美联储进一步放宽政策的方式将是卖出较短期公债,买入较长期公债.美联储将于周二和周三举行为期两天的政策会议.
30年期公债US30YT=RR价格上扬1-30/32,收益率报3.22%,低于上周五尾盘的3.31%.盘中收益率跌至3.176%,为2009年1月以来最低.
相反,两年期公债US2YR=RR价格持稳,收益率持平在0.16%.美联储曾表示,将在2013年中以前保持短期利率在近零水平.
金融机构还建议基于10年和30年期公债收益率差将收窄的观点建立头寸.
"我们认为10/30年期公债收益率差将收窄,日和周动能均暗示,随着收益率曲线趋缓,市场将重回102个基点的'支撑'区域,"Briggs表示.
10/30年期公债收益率差周一报127个基点.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+ 1/32) 0.157
五年期公债US5YT=RR 100-25/32 (+12/32) 0.842
10年期公债US10YT=RR 101-18/32 (+30/32) 1.952
30年期公债US30YT=RR 110-8/32 (+2-3/32) 3.214 (完)
--编译 母红;审校 李军
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