〔纽约汇市〕欧元下跌,但是希腊可能达成协议提振欧元尾盘反弹(更新版)

(新增文末表格)

* 希腊可能达成协议,提振欧元缩减跌幅

* 美元需求显现,美元/日圆料测试纪录低位

* 美联储将于周二开始为期两天的政策会议

路透纽约9月19日电---欧元周一全线下跌,因市场担忧希腊违约可能影响更大规模的经济体和欧洲的银行,尽管尾盘希腊称接近与国际出资方达成协议,提振欧元缩减跌幅.

尽管希腊可能达成协议获得救助资金,投资者仍持谨慎态度,并不相信希腊债务问题接近解决.

对欧洲和美国增长放缓的担忧引发投资者避险,买入美国公债和美元,美元指数.DXY升0.6%.

尾盘欧元与美国股市一道收复失地,因希腊称接近与欧盟、IMF和欧洲央行就继续获得援助贷款达成一致.

希腊财长表示,与欧盟,IMF和欧洲央行举行的电话会议令人满意,将在周二稍晚继续进行.

"该消息引发一些(美元)获利了结,不过我不会从中得到过多指引."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner指出.

"目前为止,欧盟采取艰难措施对抗危机的意愿不强.让希腊人民承受大部分负担并不能令金融市场产生长期信心."

纽约尾盘,欧元/美元EUR=下跌0.8%报1.3692美元,此前一度跌破1.36,因欧洲官员在周末的会议上未能就控制债务危机的新举措达成共识.

周末的会议上,欧洲官员推迟更多金援的决定时间至10月初,并且在金援基金相关问题上没有提供新的细节.

交易商表示,近期欧元的目标是测试上周触及的七个月低位1.3495.

"希腊财政仍捉襟见肘,不太可能有能力偿还债务,因此尽管短期的援助可能提振欧元,更严重的问题仍未得到解决."Esiner称.

市场担忧,如果希腊不能获得下一轮金援,可能违约.

美元/瑞郎CHF=升0.7%报0.8814瑞郎,美元/加元CAD=上涨1.2%报0.9994加元.英镑/美元下跌0.6%至1.5698美元.

欧元/日圆EURJPY=R下挫1.2%报104.68日圆.美元/日圆JPY=下滑0.3%报76.52日圆,接近上个月触及的纪录低位75.94.

GFT Forex外汇分析师Matthew Weller认为,美元/日圆仍处于76.40-77.70的区间内,过去一个月交易机会不多.

不过美元/日圆正在测试区间的低位,如果突破,可能增加未来几天测试纪录低位的机率.

美联储周三结束为期两天的政策会议後发布的政策声明可能影响市场方向.美联储本周料通过延长所持的债券期限,进一步推低本就很低的长期利率.

投资者称,市场已经基本消化这种预期,可能不会对美元产生多大影响.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3683 1.3797 -0.83 +2.29 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.57 76.77 -0.26 -5.64 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.71 105.94 -1.16 -3.61 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8817 0.8754 +0.72 -5.55 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5694 1.5786 -0.58 +0.61 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9899 0.9777 +1.25 -0.68 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0208 1.0359 -1.46 +0.05 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2066 1.2083 -0.14 -3.38 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8714 0.8736 -0.25 +1.66 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8229 0.8283 -0.65 +5.62 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6735 5.5661 +1.93 -2.55 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7610 7.6870 +0.96 -0.37 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6721 6.5933 +1.20 -0.56 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1280 9.1210 +0.08 +1.64 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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