〔加拿大股市〕跌至一周低位,受累于欧元区担忧

路透多伦多9月19日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周一收跌,盘中触及一周低位,因对希腊出现债务违约及其对欧元区其他国家造成潜在影响的担忧重燃,重压全球股市和商品市场.

权重的材料和能源股领跌,因油价回落逾2%,期铜跌至2011年低位,受累于对全球需求放缓的担忧.

跌幅居前的个股包括,First Quantum Minerals(FM.TO)重挫8.4%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)收跌2.1%.

欧元区财长周末会议未能就解决债务危机的新举措达成一致,且美国财长盖特纳在会上提出的采取进一步财政刺激举措的呼吁也遭拒绝.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌91.67点,或0.75%,报12,172.04点,稍早跌至9月12日以来最低12,117.77点.

对美国财政政策的忧虑也损及对风险较高资产的胃纳.美国总统奥巴马今日提出通过向富裕阶层增税减赤3万亿美元的计划.但共和党人将此称为政治作秀,暗示该提议成为法律的机率很低.(完)

--编译 母红;审校 李军

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