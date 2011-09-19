《美国政经焦点》奥巴马公布3万亿美元的减赤计划,共和党予以反对

* 奥巴马提议未来10年减赤3.6万亿美元

* 奥巴马提议对富豪徵收"巴菲特税"

* 共和党表示反对,指该计划有政治动机

* 分析师称其计划不太可能令评级机构满意

路透华盛顿9月19日电---美国总统奥巴马周一提出一项3.6万亿(兆)美元的计划,以削减美国预算赤字,其中包括对富豪加税.但共和党人予以反对,指其为政治秀,并明确表示该提案难以成为法律.

奥巴马誓言否决任何只靠削减支出来减赤的计划.他的建议为2012年大选前两党意识形态之争埋下伏笔.共和党反对加税.

"我不会支持将所有减赤重担压在普通美国民众身上的计划,"奥巴马称."我们不会出台损害弱势民众利益的片面方案."