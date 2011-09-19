《美国政经焦点》奥巴马公布3万亿美元的减赤计划,共和党予以反对

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 奥巴马提议未来10年减赤3.6万亿美元
* 奥巴马提议对富豪徵收"巴菲特税"
* 共和党表示反对,指该计划有政治动机
* 分析师称其计划不太可能令评级机构满意
路透华盛顿9月19日电---美国总统奥巴马周一提出一项3.6万亿(兆)美元的计划,以削减美国预算赤字,其中包括对富豪加税.但共和党人予以反对,指其为政治秀,并明确表示该提案难以成为法律.
奥巴马誓言否决任何只靠削减支出来减赤的计划.他的建议为2012年大选前两党意识形态之争埋下伏笔.共和党反对加税.
"我不会支持将所有减赤重担压在普通美国民众身上的计划,"奥巴马称."我们不会出台损害弱势民众利益的片面方案."
奥巴马的讲话说明,今年在与共和党之间的两场预算之争中受挫後,民主党的路线更具攻击性.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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