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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 06:17 BJT

****日韩经济指标预测--9月20日-9月27日****

路透9月20日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月19日当周------------------------------

9月20日(二)

2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%

2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差2,188 顺差725

出口(较上年同期) +8.0% -3.3%

进口(较上年同期) +14.0% +9.9%

9月21日(三)

暂无重要经济数据公布.

9月22日(四)

暂无重要经济数据公布.

9月23日(五)

暂无重要经济数据公布.

-----------------------------------9月26日当周------------------------------

9月26日(一)

2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99

9月27日(二)

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80 (完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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