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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 09:44 BJT

〔澳洲央行〕本月稍早维持利率不变,因全球经济前景不明

路透悉尼9月20日电---澳洲央行本月稍早维持利率不变,是因需要更多时间来确定,全球经济前景黯淡是否将有助于遏制国内的通胀压力,这再次表明该央行可能会在未来数月中按兵不动.

澳洲央行周二公布的9月政策会议记录亦显示,央行委员会非常清楚,家庭谨慎支出和澳元汇价走高,正在迫使制造业、旅游业和教育等领域进行痛苦的重组.

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