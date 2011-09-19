〔货币市场〕欧盟财长会议无新意令市场出现资金面趋紧迹象

路透纽约9月19日电---美国短期利率市场周一出现资金趋紧迹象.之前欧盟国家财长周末举行的会议未能就应对欧元区债务危机取得新突破.

面向银行的美元拆借利率上升,而交易商则押注该利率短期内不会下降.

欧美市场笼罩着浓厚的担忧气氛,投资者担心某些欧洲的银行难以承受希腊或葡萄牙与西班牙等其他欧洲二线国家违约的冲击.

对欧洲银行业者的不信任情绪十分明显:在19家银行组成的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)小组中,巴黎银行、法国兴业银行和法国农业信贷银行等取得三个月期美元资金的成本要高于瑞银集团等其他同业.

分析师称,全球主要央行上周宣布向银行业者提供所需的三个月期美元资金的计划,在周一对市场没有明显影响.其中部分原因在于欧洲央行(ECB)的资金标售利率仍高于银行业者从其他融资市场获得资金的成本.

"让大家知道已经有一个安全网,这是个好事情."瑞士信贷利率分析师Scott Sherman表示,"近期而言,这些利率水平不太合算,因此没有人会通过这一渠道筹资.只有当形式益发恶化时才会派上用场."

美国国库券收益率周一仍维持在极低水平,而一项关键的无担保美元拆借利率小幅攀升.三个月期美元LIBOR收在0.3525%的逾一年高点,上周五报0.35133%.该利率与隔夜利率交换(overnight index swap,OIS)之差亦扩大2个基点至27个基点.

欧洲美元利率期货下降,暗示市场预期未来借贷利率将会上升.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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