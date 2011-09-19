《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 109.35 -0.98 -0.89 4095346
搜狐 (SOHU.O) 68.58 -1.89 -2.68 2158267
网易 (NTES.O) 44.60 -0.24 -0.54 948924
百度 (BIDU.O) 145.64 -1.31 -0.89 6187670
亚信科技 ASIA.O 9.25 -1.95 -17.41 1798303
侨兴环球电话 XING.O 0.99 -0.02 -2.19 154922
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.22 -0.19 -1.53 2279093
联电 (UMC.N) 1.93 -0.03 -1.53 271334
日月光 (ASX.N) 4.82 -0.12 -2.43 217360
矽品精密 (SPIL.O) 4.85 -0.11 -2.22 1331869
和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 +0.06 +7.23 479701
友达 (AUO.N) 4.19 -0.09 -2.10 318589
中华电信 (CHT.N) 33.74 -0.33 -0.97 79869
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.44 -0.29 -0.86 770689
香港
中华网 CHINA.O 1.13 -0.05 -4.24 58471
中国移动 (CHL.N) 51.22 -0.05 -0.10 370252
中国联通 (CHU.N) 22.07 +0.15 +0.68 672839
中国电信 (CHA.N) 65.50 -1.11 -1.67 31872
中芯国际 (SMI.N) 2.97 -0.07 -2.30 63289
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。