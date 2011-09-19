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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 07:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 109.35 -0.98 -0.89 4095346

搜狐 (SOHU.O) 68.58 -1.89 -2.68 2158267

网易 (NTES.O) 44.60 -0.24 -0.54 948924

百度 (BIDU.O) 145.64 -1.31 -0.89 6187670

亚信科技 ASIA.O 9.25 -1.95 -17.41 1798303

侨兴环球电话 XING.O 0.99 -0.02 -2.19 154922

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.22 -0.19 -1.53 2279093

联电 (UMC.N) 1.93 -0.03 -1.53 271334

日月光 (ASX.N) 4.82 -0.12 -2.43 217360

矽品精密 (SPIL.O) 4.85 -0.11 -2.22 1331869

和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 +0.06 +7.23 479701

友达 (AUO.N) 4.19 -0.09 -2.10 318589

中华电信 (CHT.N) 33.74 -0.33 -0.97 79869

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.44 -0.29 -0.86 770689

香港

中华网 CHINA.O 1.13 -0.05 -4.24 58471

中国移动 (CHL.N) 51.22 -0.05 -0.10 370252

中国联通 (CHU.N) 22.07 +0.15 +0.68 672839

中国电信 (CHA.N) 65.50 -1.11 -1.67 31872

中芯国际 (SMI.N) 2.97 -0.07 -2.30 63289

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 郑茵

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