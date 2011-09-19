版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 06:28 BJT

《日本重要政经日程》--9月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

0120 - 三个月期政府贴现债券标售.

企业面:

0500 - 8月粗钢产出数据.

0600 - 日本美国商会就"通过金融改革实现新增长"提出政策建议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚; 审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐