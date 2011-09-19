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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 06:43 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元盘初大幅下跌,此前标普调降对意大利评级

路透东京9月20日电---欧元/美元周二在亚洲交易时段盘初下滑约0.5%,此前标准普尔调降意大利债信评级,称因为该国经济增长前景趋弱且执政联盟脆弱.

欧元/美元EUR=跌至1.36050美元,而澳元/美元AUD=D4亦降至一个月低点1.0166美元,因交易商预期投资者风险偏好会继续下降.(完)

--编译 徐文焰;审校 杜明霞

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