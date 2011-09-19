《外汇动态》欧元在亚洲市场早盘大跌,此前意大利评级遭调降

2240GMT---欧元在亚洲市场大幅下跌,此前标准普尔表示,出于对意大利经济成长疲弱的担心,决定下调对该国的评级.[ID:nCN1974919]

欧元本来已经承压,因市场忧虑希腊债务违约,尽管该国保证接近达成协议,即将获得新一笔纾困资金.投资者并不能相信希腊的债务危机即将获得解决.

欧元/美元EUR=约报1.3613美元,接近1.3585的一周低点,并测试1.3555强力支撑位.美元跳涨,美元指数.DXY上升1%报77.348.

日圆普遍走强,美元/日圆JPY=报76.58日圆,脱离海外市场创下的一个月低位76.30.欧元/日圆EURJPY=报104.36,海外市场曾触及105.47高点.

澳元/美元AUD=D4受风险厌恶情绪拖累,跌至六周低点1.0166美元.澳洲央行即将公布9月政策会议记录,是次会议上央行因全球经济面临的不确定性而决定维持利率不变.

美联储周二稍晚将开始为期两天的会议,当前有传言称联储将出台进一步的量化宽松举措,诸如延长所持债券的年限等.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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