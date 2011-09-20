〔金砖国家〕9月19日股汇市收盘纵览

路透9月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.81%,报949.39点.

中国股市:沪综指周一收挫1.8%,创14个月收盘新低.有望成年内A股最大IPO的中国水电,宣布启动A股首发程序,加剧市场短期资金面压力,煤炭，金融地产等权重板块全面下挫.分析师预计,股指将继续下试2,400点支撑.

沪综指.SSEC收报2,437.795点,跌44.549点,或1.79%,此前低位是去年7月16日的2,424.27点;沪市A股成交额今日萎缩至485亿元人民币,创14个半月来新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,679.6点,跌2.0%,成交量为147,577手.[.SSCN]

香港股市:收于26个月低位,因思捷环球(0330.HK)及中煤能源(1898.HK)大挫,令恒指跌破2010年5月低位,成交量亦接近七个月低位.恒生指数.HSI收跌2.76%至18,917.95点.

恒生国企指数.HSCE跌3.73%,至9,866.97点.周一交投清淡,恒指跌至新低.恒指跌破此前的支撑位,即约18,971点的2010年5月低位,创下2009年7月以来低位.恒生国企指数亦收在2009年6月以来的最低位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收跌,因欧盟财长周末会议并无突破,市场避险情绪转浓导致欧元跌势明显,进而拖累非美货币,抑制人民币上涨动能.交易员表示,汇市成交并不活跃,即期汇价窄幅波动,市场以观望为主.[CNY/CN][ID:nCN1973925]

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印度股市:下跌1.11%,追随全球股市的疲弱态势,因对欧元区主权债危机的担忧挥之不去,而且上周五印度央行加息打压利率敏感类股.印度股市上周竭力守住了0.4%的涨幅.指标BSE指数.BSESN收跌188.48点,报16,745.35点,有21只成分股收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比下跌逾1%,投资者不相信欧洲有能力解决债务危机,也不相信希腊能够避免违约,从而积极买入美元,此外全球股市下挫也带来压力.卢比兑美元INR=D2收报47.815/825,较上一交易日的收位47.26/27下跌1.17%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,526.010点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌3.24%,报785.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬2.39%,报31.2800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌1.22%,报42.6000.

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巴西股市:下跌,因投资者仍怀疑全球领导人是否能够防止希腊主权债务违约.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP回落0.19%.该股指近几个交易日陷入54,000-58,000点的区间交投,因全球经济前景阴云笼罩.[ID:nS1E78I1XB]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元大跌至逾一年来最低,因对希腊可能很快将违约的担忧加剧.雷亚尔兑美元BRBY跌2.51%,报1.7750,为其自2010年7月21日以来最低收位.[ID:nS1E78I1XH]

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南非股市:结束一连四天的涨势,追随全球股市下跌,受对希腊债务问题的担忧拖累,但金矿股和出口股限制大盘跌势,主要拜南非兰特之赐.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.26%,报27,653.67点.综合指数.JALSH收低0.3%,报30,959.59点.[ID:nL5E7KJ3CW][.JALSH]

南非汇市:大跌逾3%,创自美国评级遭下调以来的最大单日跌幅,且一度触及7.73兰特兑1美元的2010年7月6日以来新低,因欧债疑虑促使投资者减持高风险资产.1537GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.71,较上周五纽约收位7.4640下跌3.3%.[ID:nL5E7KJ1AV][.JALSH](完)