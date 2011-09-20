喜马拉雅山区地震死亡人数升至63人

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路透印度古瓦哈提9月19日电（记者 Biswajyoti Das）---救援人员周一清理塌方路段，以便抵达喜马拉雅山偏远村庄，搜寻地震幸存者。这场6.9级地震已导致印度、尼泊尔和中国西藏地区共有63人死亡。

印度官兵和警方从碎石中挖出遇难者，随着夜幕降临，东北部锡金邦的死亡人数攀升至35人。锡金邦是周日晚地震的中心，数英里外的德里也有震感。

空军直升机向灾区运送物资。印度内政秘书称，部分塌方山路已恢复通车，飞机空投了两批食物。

印度-中国西藏边境警方发言人Deepak Pandey说：“地震导致山体表层松动，下雨时将引发山体滑坡。所以，情况仍旧十分危险。”

“自昨晚以来，我们已营救了400多人。”青藏高原边缘的锡金邦北部灾情最为严重。

最终伤亡人数或许数日後才能确认，但边境警方称，他们认为，死亡人数不会很高。

锡金邦南部的比哈尔邦至少有七人死亡，西孟加拉邦有六人死亡。

另据新华社报导，地震造成西藏地区七人死亡，数百人无家可归。

锡金邦部分地区已连续下雨四天。灾区气温约为8摄氏度，夜间还会更低。（完）