〔中国新债〕铁道部下周一发行今年第一期200亿元双品种企业债--IFR

路透9月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士透露，中国铁道部今年第一期总额200亿元人民币（31.3亿美元）的双品种企业债券将于9月26日(下周一)公开招标发行，起息日则在9月27日。其中7年期品种招标区间为5.13%-6.13%，10年期品种区间则在5.53%-6.53%。

此前接近交易人士曾表示7年期品种和20年期品种将各发行100亿元。国泰君安将担任是次交易牵头主承销商，中金、宏源证券、银河证券位列主承销。大公给予发行人和债券的评级均为AAA级。

此外，中信证券(600030.SS)将牵头主承销铁道部第二期企业债的发行，具体发行金额将视第一期发行情况而定。

本月7日，铁道部总额50亿元人民币5年期私募中期票据以5.93%的票息发行。该利率较当周中国银行间交易商协会对于重点AAA级5年期公募中票的发行下限高出21个基点。

此三项交易均为铁道部今年1,000亿元人民币债券融资计划的一部分。铁道部今明两年分别有360亿元和750亿元债券到期。(完)

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