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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 07:41 BJT

全球外汇市场9月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会後召开记者会.

0545 - 瑞士公布经济展望报告.

0600 - 瑞士8月贸易收支.

0730 - 瑞典央行会议记录.

0800 - 意大利7月工业订单.

0900 - 德国9月ZEW景气判断指数及现况指数.

1100 - 比利时首相LETERME就欧元区危机在布鲁塞尔发表讲话.

-- - 欧洲央行管理委员会和一般委员会会议,无利率声明发布(至9月21日)

-- - 国际互换与衍生品协会(ISDA)伦敦会议.

-- - 欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)在伦敦发表演讲.

-- - 荷兰财长提交预算报告.

-- - 国际能源署(IEA)在纽约召开会议.

1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售.

1230 - 美国8月房屋开工/建筑许可数据.

1255 - 美国Redbook一周连锁店销售.

1300 - 国际货币基金组织(IMF)在华盛顿召开全球经济展望新闻发布会.

-- - 美国联邦储备理事会(美联储)公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的政策会议.

2245 - 新西兰第二季经常账.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

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