全球外汇市场9月20日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会後召开记者会.
0545 - 瑞士公布经济展望报告.
0600 - 瑞士8月贸易收支.
0730 - 瑞典央行会议记录.
0800 - 意大利7月工业订单.
0900 - 德国9月ZEW景气判断指数及现况指数.
1100 - 比利时首相LETERME就欧元区危机在布鲁塞尔发表讲话.
-- - 欧洲央行管理委员会和一般委员会会议,无利率声明发布(至9月21日)
-- - 国际互换与衍生品协会(ISDA)伦敦会议.
-- - 欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)在伦敦发表演讲.
-- - 荷兰财长提交预算报告.
-- - 国际能源署(IEA)在纽约召开会议.
1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售.
1230 - 美国8月房屋开工/建筑许可数据.
1255 - 美国Redbook一周连锁店销售.
1300 - 国际货币基金组织(IMF)在华盛顿召开全球经济展望新闻发布会.
-- - 美国联邦储备理事会(美联储)公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的政策会议.
2245 - 新西兰第二季经常账.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。