〔意大利评等〕标普下调意大利主权信用评等一个级距,展望为负面(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增市场和分析师的反应)
* 标普下调意大利主权信用评等一个级距,或再次调降
* 称经济趋疲且政治陷入僵局
* 欧元下滑,投资者寻求避险
路透9月20日电---评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.
标普称此举反映了其认为意大利经济增长前景趋弱的观点.随後,欧元EUR=跌逾0.005美元至1.3606美元.
该机构称,意大利脆弱的执政联盟以及议会内部的政策分歧,有可能限制政府果断应对充满挑战的国内外宏观经济环境的能力.
标普称,"我们认为,意大利的国家改革计划所包含的措施以及实施时间表,对提振该国经济似乎没有多少作用,特别是在财政紧缩和正实施撙节举措的背景下."
标普的行动令人意外,市场本以为穆迪更可能率先调降意大利评级.穆迪上周表示将在一个月内决定采取什麽行动[ID:nCN1972387].
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类