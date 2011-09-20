〔意大利评等〕标普下调意大利主权信用评等一个级距,展望为负面(更新版)

(新增市场和分析师的反应)

* 标普下调意大利主权信用评等一个级距,或再次调降

* 称经济趋疲且政治陷入僵局

* 欧元下滑,投资者寻求避险

路透9月20日电---评级机构标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.标普此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧.

标普称此举反映了其认为意大利经济增长前景趋弱的观点.随後,欧元EUR=跌逾0.005美元至1.3606美元.

该机构称,意大利脆弱的执政联盟以及议会内部的政策分歧,有可能限制政府果断应对充满挑战的国内外宏观经济环境的能力.

标普称,"我们认为,意大利的国家改革计划所包含的措施以及实施时间表,对提振该国经济似乎没有多少作用,特别是在财政紧缩和正实施撙节举措的背景下."

标普的行动令人意外,市场本以为穆迪更可能率先调降意大利评级.穆迪上周表示将在一个月内决定采取什麽行动[ID:nCN1972387].