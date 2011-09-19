〔美国股市〕ADR下跌,希腊债务违约忧虑拖累欧洲银行股暴跌

路透纽约9月19日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周一下跌,欧洲银行股领跌,因投资者在揣摩希腊债务违约的可能性.

对于决策者或能控制欧元区债务危机的乐观情绪推动上周股市大涨,但随後希腊可能无法获得下一笔纾困资金的疑虑给投资者提供了抛售的理由.

尾盘跌势有所削减,因希腊一位官员称即将与欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行达成协议.[ID:nCT0400798]

德意志银行(DB.N)收低4.6%报33.23美元,荷兰国际集团(ING)(ING.N)下挫8.6%报6.78美元,巴克莱(BCS.N)收低7%报9.67美元.

瑞士信贷(CS.N)挫跌7.3%报24.21美元,不过希腊国民银行(National Bank of Greece)NBG.N则上扬7.3%报0.88美元.

能源和矿业类股跌幅居前,追随石油和黄金价格的跌势.

法国道达尔(TOT.N)跌2.1%报44.34美元.巴西国有石油公司Petrobras(PBR.N)下跌1.5%报25.99美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌2.1%,报118.27点.标准普尔500指数.SPX跌0.98%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下滑2.41%,报106.84点.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.52%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌2.01%.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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