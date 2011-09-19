《中国报摘》--中国证券报9月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--今年新成立的142只基金平均首募规模为15.12亿元人民币,这不仅大幅低于去年的21.3亿元和2009年的31.89亿元,甚至还低于2008年熊市时的平均首募规模18.2亿元.
* 其他:
--国家能源局下发通知称,各省核准风电项目前须先向国家能源局上报核准计划,由能源局批复同意後才可享受国家可再生能源发展基金的电价补贴.
--金科股份(000656.SZ)计划在在9-12月期间新增土地储备投资总额度不超过60亿元.
--中国北车601299.SS近期新签六项合同,合计金额为72.72亿元,占到公司2010年主营收入的11.69%.
--国内首只QDII基金--华安国际的管理人华安基金公司确认,该基金将于11月终止运作,将保证基金持有人按基金初始发售面值收回本金,维护持有人利益.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。