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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 07:42 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月20日

* 头版头条:

--今年新成立的142只基金平均首募规模为15.12亿元人民币,这不仅大幅低于去年的21.3亿元和2009年的31.89亿元,甚至还低于2008年熊市时的平均首募规模18.2亿元.

* 其他:

--国家能源局下发通知称,各省核准风电项目前须先向国家能源局上报核准计划,由能源局批复同意後才可享受国家可再生能源发展基金的电价补贴.

--金科股份(000656.SZ)计划在在9-12月期间新增土地储备投资总额度不超过60亿元.

--中国北车601299.SS近期新签六项合同,合计金额为72.72亿元,占到公司2010年主营收入的11.69%.

--国内首只QDII基金--华安国际的管理人华安基金公司确认,该基金将于11月终止运作,将保证基金持有人按基金初始发售面值收回本金,维护持有人利益.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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