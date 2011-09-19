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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 07:58 BJT

〔韩元汇率〕发现韩国当局卖出美元/韩元NDF以支撑韩元--交易商

路透首尔9月20日电---首尔的交易商称,发现韩国当局周一晚间至周二早盘在无本金交割远期外汇(NDF)交易中出手干预,卖出美元兑韩元,以阻止韩元兑美元的跌势.

交易商称,一个月期美元/韩元NDFKRW1MNDFOR=最高升至2010年12月末以来的最高位1,152.5,但随後受干预行动影响,削减涨幅至约1,140.0.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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