〔韩元汇率〕发现韩国当局卖出美元/韩元NDF以支撑韩元--交易商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月20日电---首尔的交易商称,发现韩国当局周一晚间至周二早盘在无本金交割远期外汇(NDF)交易中出手干预,卖出美元兑韩元,以阻止韩元兑美元的跌势.
交易商称,一个月期美元/韩元NDFKRW1MNDFOR=最高升至2010年12月末以来的最高位1,152.5,但随後受干预行动影响,削减涨幅至约1,140.0.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选