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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报9月20日

* 头版头条:

--国务院常务会议称,继续大力推进保障性安居工程特别是公租房建设,加快实现住有所居的目标,中央继续增加资金补助,地方也要增加财政性资金投入.

* 其他:

--世行首席经济学家林毅夫称,中国保持较快增长是对全球经济的最大贡献,但中国的通货膨胀和资产泡沫问题必须得到高度重视,政府政策要保持一定灵活性.(完)

--整理 李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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