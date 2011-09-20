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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 08:20 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至2010年12月底以来最低

路透首尔9月20日电---韩元兑美元KRW=周二盘初下跌逾0.5%至近九个月来最低,因交易商担忧全球市场动盪持续,继续出脱韩元仓位.

韩元兑美元低见1,147.0,为2010年12月29日来最低.周一在当地市场KRW=KFTC收报1,137.0.

韩国官员称,韩元近期跌势过度.而且韩国当局在隔夜纽约交易时段进行干预以阻止韩元下跌.(完)

--编译 杜明霞;审校 郑茵

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