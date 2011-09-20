版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 08:31 BJT

〔中国个股〕中国北车新获73亿元合同,约占2010年营收的11.69%

路透上海9月20日电---中国北车股份有限公司601299.SS周二公告称,公司近期新签六项合同,合计金额为72.72亿元人民币,占到公司2010年主营收入的11.69%.

公告指出,全资子公司大连机车车辆公司与北京铁路局签订价值约15.4亿元销售合同,车辆将在2011年内交付完毕;控股子公司长客股份与重庆市轨道交通集团签订销售合同,价值约15.9亿元,车辆将在2012年交付完毕,并将用于重庆市轨道交通二号线及三号线.

此外,全资子公司唐山轨道客车有限责任公司分别与孟加拉国家铁路局和中铁建投资公司签订了5,831万美元及9.24亿元人民币的销售合同.

中国北车7月时曾调低定向增发价至6.10元.该股周一收报4.49元,过去一个月累计下跌3.648%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐