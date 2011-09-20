〔中国个股〕中国北车新获73亿元合同,约占2010年营收的11.69%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月20日电---中国北车股份有限公司601299.SS周二公告称,公司近期新签六项合同,合计金额为72.72亿元人民币,占到公司2010年主营收入的11.69%.
公告指出,全资子公司大连机车车辆公司与北京铁路局签订价值约15.4亿元销售合同,车辆将在2011年内交付完毕;控股子公司长客股份与重庆市轨道交通集团签订销售合同,价值约15.9亿元,车辆将在2012年交付完毕,并将用于重庆市轨道交通二号线及三号线.
此外,全资子公司唐山轨道客车有限责任公司分别与孟加拉国家铁路局和中铁建投资公司签订了5,831万美元及9.24亿元人民币的销售合同.
中国北车7月时曾调低定向增发价至6.10元.该股周一收报4.49元,过去一个月累计下跌3.648%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。